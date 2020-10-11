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هيئة مكتب نقابة المهندسين تشهد عرضًا مفصلًا عن الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي الشامل

10:21 م الأحد 11 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد، عرضًا مفصلًا عن الخطوات التنفيذية للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لنقابة المهندسين المصرية، قدمه المهندس محمد عطية مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة العامة.

وقال عطية إن باكورة الخطوات تمثلت في مجموعة من التطبيقات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبًا، للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لنقابة المهندسين المصرية لتصل تلك الخدمات الإلكترونية لجموع مهندسي مصر، لتظل نقابة المهندسين المصرية هي قاطرة التكنولوجيا في مصر.​

نقابة المهندسين التحول الرقمي المهندس هاني ضاحي

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