الزراعة: ندوات بالمحافظات لتعريف المربين والمنتجين بخدمات ومشروعات الوزارة (صور)

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنه وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد، كثفت الإدارة العامة للتوعيه والإرشاد بالقطاع الدور التوعوي والإرشادي في عدة محافظات، من خلال عقد ندوات في مديريات الزراعة بالغربية ودمياط والشرقية والنوبارية، مع صغار المربين ومهندسي الإنتاج الحيواني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور التوعوي والإرشادي على مستوى محافظات الجمهورية لتعريف المربين والمنتجين بكافة الخدمات والمشروعات التي تقدمها الوزارة، ودورها في التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى أن حملات التوعوية والإرشادية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ستواصل مسيرتها لتغطي كافة محافظات الجمهورية، لتوضيح المشروعات القومية التي تقدمها الدولة ووزارة الزراعة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية، مع توضيح الفرص التمويلية المتاحة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيًا من خلال أرقام الواتس أب (01558626681 - 01558626682).