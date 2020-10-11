إصرار على العمل والنجاح.. برلماني يشيد بافتتاح الرئيس السيسي معرض "تراثنا"

(مصراوي):

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن افتتاح الرئيس السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية، بمشاركة أكثر من 600 عارض من محافظات الجمهورية المختلفة، وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة، يؤكد أن هناك إصرارًا على العمل والنجاح في ظل جائحة كورونا وعدم الاستسلام لها؛ بل التعامل معها بإجراءات احترازية.

وأضاف متولي، خلال حديث له، اليوم الأحد، أن هذه الحرف يعمل بها ملايين الأسر، وقيام الدولة بمساندة هذه الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها ودعم المشروعات المهتمة بها وعرض منتجاتها الفاخرة على المصريين والعالم وفتح آفاق أوسع للانتشار والتطور، يؤكد أن الدولة تسعى للحفاظ على هذه الصناعات المهمة من الاندثار وتشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف اليدوية وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.

وأشار البرلماني إلى أن هذا المعرض يعمل على مساعدة العاملين في هذه المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليًّا وخارجيًّا؛ مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية إلى صغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية؛ لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وأن لنشر هذه الصناعات والفنون أهمية كبيرة في الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم؛ خصوصًا أن العديد من تلك الحرف والفنون مهددة بالاندثار، مما يشكل خسارة فادحة للثقافة المصرية والعالمية.

وأضاف متولي أن الرئيس السيسي يهتم كثيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه دائمًا ما يطالب بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم هذه المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.