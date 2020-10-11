"مش ممكن أوعدكم بالكذب ونحتاج 40 تريليون جنيه".. 27 رسالة من السيسي للمصريين



كتب- محمد عبد الناصر:

بدأت صباح الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال فعاليات الندوة، وجهه السيسي، العديد من الرسائل المهمة، يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي:

1- "النمو في الريف لازم يبقى رأسي مش أفقي، لو قرية فيها 1000 لو محتاجين 100 كمان ميبقاش نمو أفقي على حسب الأرض".

2- "محتاج لإنفاق 40 تريليون جنيه.. وما تم خطوة من ألف".

3- "الدولة أنفقت على المشروعات المختلفة خلال المرحلة السابقة ما يزيد عن 4 تريليونات جنيه".

4- "والله لأحاجي الكل أمام الله يوم القيامة".

5- "الجيش بيبذل جهدًا كبيرًا جدًا في محورين متوازيين، مواجهات التهديدات على كافة الاتجاهات، وبيساهم مع الدولة ليكون ذراعًا للتنمية".

6- "الإعلام المعادي للدولة المصرية يصدر للشعب المصري أن السلطة في مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة".

7- "فاهمين إن كل اللي بيتعمل في تصدير القضايا والصعوبات اللي بتقابلنا محاولة يوقعوا الدولة دي تاني".

8- "الغطاء النقدي المصري استهلك في حرب اليمن".

9- "ما تحقق في مصر منذ 2014 خطوة من ألف خطوة ويساوي 20 سنة".

10- "أريد أن يصل الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي إلى 380 مليار دولار".

11- "محافظ البنك المركزي بييجي يقول الحمد لله الاحتياطي وصل 38 مليار دولار، أقوله لما تبقى 380 مليار دولار قولي".

12- "بقول لوزير المالية لما الموازنة توصل 20 تريليون جنيه قولي مش محتاج 2.7 تريليون جنيه بس علشان نصلح الأوضاع ونحسن حياة الناس".

13- "بنموت نفسنا علشان نطلع قدام.. ولا يمكن أوعدكم بالكذب والوهم".

14- "اوعوا تفتكروا إن أنا ممكن أوعدكم بالكذب والخداع والوهم نطلع قدام، إحنا بنموت نفسنا بالعمل والجهد والفكر، حافظوا على استقرار الدولة".

15- "في كل لقاء بالحكومة نخصص فقرة في بداية اللقاءات الحديث عن صمود واستقرار الدولة".

16- "قولتلكم هتتعبوا معايا وفيه تحديات كثيرة جدًا".

17- "نقاتل في إطار المتاح ولا يمكن العودة للأزمات السابقة".

18- "الفكرة الأساسية لاستقرار وتقدم الدولة هي وعي شعبها بالتحديات التي تواجهه والتعامل معها بشكل مناسب".

19- "لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي".

20- "محاولات استهداف الدولة المصرية لن تتوقف من قبل من يقومون بها، وهدفهم تدمير الدولة".

21- "مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه، مقدرش أتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويؤذي شعبي وولادي".

22- "مسلسل الاختيار كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها".

23- "الفكرة اللي اتقدمت عمرها ما تنال منكم كشخصية أحمد العوضي في دور عشماوي".

24- "مسلسل الاختيار تناول ذكر الحقيقة دون مبالغة أو تحريف، بل نقل الأحداث كما وقعت في الحقيقة".

25- "مسلسل واحد مش هيكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".

26- "أوعوا تقدموا غير الحقيقية دون مبالغة في أي من الجانبين انقلوا الصورة من الواقع كما هي".

27- المنسي واللي زيه عند ربنا وخلاص وربنا اللي هيجازيهم، لينا فرصة ننقل كفاحهم واستشهادهم علشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين للي قدمتوه".