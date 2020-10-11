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السيسي يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات

05:24 م الأحد 11 أكتوبر 2020
السيسي يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 582 لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، عقب خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة، وتعيين بدلًا منهم وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يشكل مجلس الإدارة من 10 أعضاء بالتساوي، 2 نواب رئيس محكمة النقض، و2 رؤساء محاكم استئناف، و2 نواب رئيس مجلس الدولة، و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، و2 نواب هيئة النيابة الإدارية، ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.

وصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات في 2017 وبعد مرور 3 سنوات، أجريت قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد.

ويستكمل تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعين:

المستشار أحمد عبدالعظيم عبدالحميد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد علي حسن عبدالواحد بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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