أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

ماعت: "البعثة الدولية المشتركة" تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة انتخابات النواب 2020

04:39 م الأحد 11 أكتوبر 2020
ماعت: "البعثة الدولية المشتركة" تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة انتخابات النواب 2020

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية

كتب- محمد نصار:

عقدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب - مصر 2020 - اجتماعها الدوري لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية حيث ناقشت المنظمات الدولية تطورات مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت من يوم 5 أكتوبر ومن المقرر استمرارها حتى 18 أكتوبر.

كما شارك المتابعون الدوليون خبراتهم في متابعة مرحلة الدعاية ومن بعدها مرحلة الصمت الانتخابي على المستوى المحلي أو الدولي حيث شاركت منظمات البعثة في انتخابات داخل وخارج دولهم.

وفي هذا السياق تقوم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بصفتها الشريك المحلي للبعثة بتنسيق اجتماعات دورية للمتابعين الدوليين حرصا منها على وجود متابعة دولية شاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية وإيمانا منها بأن هذه العملية أشمل من أيام الاقتراع والتصويت وهو ما سيعكسه التقرير النهائي للبعثة في نهاية الانتخابات.

جدير بالذكر أن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب - مصر 2020 - تتكون من 7 منظمات غير حكومية من دول مختلفة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

ماعة انتخابات النواب المنظمات الدولية الدعاية الانتخابية

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين: "خدعة ابتلعها الكثيرون"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا