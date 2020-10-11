ماعت: "البعثة الدولية المشتركة" تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة انتخابات النواب 2020

كتب- محمد نصار:

عقدت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب - مصر 2020 - اجتماعها الدوري لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية حيث ناقشت المنظمات الدولية تطورات مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت من يوم 5 أكتوبر ومن المقرر استمرارها حتى 18 أكتوبر.

كما شارك المتابعون الدوليون خبراتهم في متابعة مرحلة الدعاية ومن بعدها مرحلة الصمت الانتخابي على المستوى المحلي أو الدولي حيث شاركت منظمات البعثة في انتخابات داخل وخارج دولهم.

وفي هذا السياق تقوم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بصفتها الشريك المحلي للبعثة بتنسيق اجتماعات دورية للمتابعين الدوليين حرصا منها على وجود متابعة دولية شاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية وإيمانا منها بأن هذه العملية أشمل من أيام الاقتراع والتصويت وهو ما سيعكسه التقرير النهائي للبعثة في نهاية الانتخابات.

جدير بالذكر أن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب - مصر 2020 - تتكون من 7 منظمات غير حكومية من دول مختلفة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.