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فوز طارق شكري برئاسة شعبة الاستثمار العقاري

01:39 م الأحد 11 أكتوبر 2020
فوز طارق شكري برئاسة شعبة الاستثمار العقاري

المهندس طارق شكري

كتب- محمد عبدالناصر:

فاز المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة برئاسة شعبة الاستثمار العقاري في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وانتخب كل من المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو نائب أول والمهندس محمد البستاني رئيس مجلس ادارة شركة البستاني نائب ثاني، كما انتخب كل من المهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا سكرتير عاما وأحمد عبدالله سكرتير مساعدا.

وأجريت انتخابات الشعبة التي تضم في عضويتها 251 عضوا اليوم وترشح عنها 40 عضوا فيما فازت قائمة المهندس طارق شكري بالتزكية والتي تضم ٢١ عضوا.

وقال المهندس طارق شكرى إن مجلس الإدارة الجديد سيضع خطة عمل الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم التنمية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

طارق شكري شعبة الاستثمار العقاري الانتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية

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