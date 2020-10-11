رفع الروح المعنوية.. قائد وحدات الصاعقة الأسبق يستعرض الأهداف الاستراتيجية خلال حرب أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

ألقى اللواء الدكتور مصطفى كامل محمد، قائد وحدات الصاعقة المصرية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، محاضرة، اليوم الأحد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض اللواء كامل الأهداف الاستراتيجية لقوات الصاعقة المصرية خلال حرب أكتوبر؛ ومنها رفع روح الشعب المعنوية وقوات الجيش، مؤكدًا ضرورة تمتع قوات وحدات الصاعقة بالتميز بقيم إنكار الذات والفداء والتمتع باللياقة الذهنية والبدنية معًا.

وتابع قائد وحدات الصاعقة المصرية الأسبق حديثه حول مهام وحدات الصاعقة القتالية، مؤكدًا أهمية تنظيم وحدات الكمائن؛ كي لا يستطع العدو الدخول.

وأوضح كامل أن الصاعقة تعتمد على العنصر البشري لتحقيق أهدافها في عمق وجود العدو، مؤكدًا أن أعمال قتال الكتيبة 43 صاعقة ستظل خالدة في التاريخ ورمزًا على الانتماء والولاء لمصر.

وأضاف قائد وحدات الصاعقة المصرية الأسبق أن الصاعقة تعمل على منع تقدم احتياطات العدو والحفاظ على وضعها كما هو، مشيرًا إلى أن أهم الدروس المستفادة من عمل وحدات الصاعقة هو عدم فقدان التواصل المباشر مع العدو بأية حال خلال المعركة؛ حتى يفقد توازنه.

ووجه اللواء مصطفى كامل التحية إلى شهداء الصاعقة خصوصًا، وشهداء مصر عمومًا الذين كرمهم الله بالشهادة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان، "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء"، التي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.