"بيان رسمي".. "اتحاد عمال مصر" يعلق على أحداث المؤسسة الثقافية



كتب- يوسف عفيفي:

رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أكاذيب قناة الجزيرة الإرهابية، والتي صورت عمال الجامعة العمالية بغير وجه الحقيقة، لإحداث حالة من عدم الاستقرار لضرب التنمية والتطور بالبلاد، بحسب بيان الاتحاد

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد اليوم السبت، بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية.



وأعلن الاتحاد حقيقة ما حدث، ليثبت كذب الجماعة الإرهابية، ويؤكد قوة أجهزة الدولة ومؤسساتها في إدارة شئونها الداخلية، حيث جاء نص البيان كالتالي:



(تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالكثير من الاهتمام الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية، والتي استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن، ومع إقرارنا ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة فى صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية، إلا أنه قد ترائى لنا توضيح بعض الحقائق المهمة.



أولاً:

- التزم مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية، وكافة المستحقات المالية الأخرى على مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك.



- رغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا، إلا أن مجلس إدارة المؤسسة التزم بصرف إجمالي الرواتب طوال فترة الجائحة التي امتدت 4 أشهر لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب.



- تضاءلت الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة، وكذلك العمل على تدبير موارد لتلافي بعض ملاحظات الجامعة العمالية ما أدى لتأخر صرف راتب شهر سبتمبر 2020 والذي سيصرف خلال هذا الأسبوع.



- أقر مجلس الإدارة بأن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين، وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية.



ثانيًا:

- بدأت الأزمة المالية للمؤسسة منذ عام 2007 كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها.

- لم يتوان الإتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، وهذا يظهر واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات علي المؤسسة.

ثالثًا:

- لم يتقاض الاتحاد العام أو أي من النقابات العامة المنتمية إليه، أي أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أي مسمى، منذ آلت ملكيتها للإتحاد العام في سبعينات القرن الماضي.

- أثبت الاتحاد العام على مدار أكثر من 40 عامًا أنه كان أمينًا في إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذي تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول.

- يؤدي الاتحاد العام بواجبه الإشرافي تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن.