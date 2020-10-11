"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على مصر في 48 ساعة (خرائط)

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل.

وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية إلى التالي:

السبت

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 ملي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15.

الأحد

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.