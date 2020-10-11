إحباط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل مع راكب في مطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ووردت مذكرة اشتباه من طارق عبدالمنعم مدير اداره الأمن الجمركي، تفيد باعتزام الراكب "ع. ع" القادم من إيطاليا على طائرة خطوط "ويز إير" تهريب أصناف مخالفة، وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبدالستار تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف المشمول ضمت مصطفى حسين وعاصم فتحي مأموري الحركة، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية، تبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية، تحرير محضر ضبط جمركي تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك.