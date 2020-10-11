إحباط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل مع راكب في مطار برج العرب

إحباط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل مع راكب في مطار برج العرب
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
ووردت مذكرة اشتباه من طارق عبدالمنعم مدير اداره الأمن الجمركي، تفيد باعتزام الراكب "ع. ع" القادم من إيطاليا على طائرة خطوط "ويز إير" تهريب أصناف مخالفة، وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبدالستار تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف المشمول ضمت مصطفى حسين وعاصم فتحي مأموري الحركة، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية، تبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب.
وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية، تحرير محضر ضبط جمركي تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك.
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