أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

إحباط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل مع راكب في مطار برج العرب

12:41 ص الأحد 11 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ووردت مذكرة اشتباه من طارق عبدالمنعم مدير اداره الأمن الجمركي، تفيد باعتزام الراكب "ع. ع" القادم من إيطاليا على طائرة خطوط "ويز إير" تهريب أصناف مخالفة، وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبدالستار تلاحظ وجود كثافات معتمة، وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف المشمول ضمت مصطفى حسين وعاصم فتحي مأموري الحركة، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية، تبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية، تحرير محضر ضبط جمركي تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك.

مطار برج العرب احباط تهريب أدوية تهريب مستحضرات تجميل

الخبر التالى:

مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروع الإسكان الاجتماعي ومحطتي محولات كهرباء بدر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"معاودة الارتفاع".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا