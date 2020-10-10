كؤوس ودروع وشهادت تقدير".. اختتام أسبوع السلامة والصحة المهنية في شرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية العاشر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة 15 منشأة سياحية بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، سلم الوزير كأس و5 دروع، فضلًا عن 5 شهادات تقدير للمنشآت المتميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المشاركة في الأسبوع، وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وسمير رشوان مدير عام فندق كونكورد السلام شرم الشيخ.

وأكد الوزير، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، مضيفا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غني عنها في جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيا.

وقال سعفان، إن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهنية بين أوساط المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوك حياتي وواقع معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وأشاى الوزير، إلى أننا نسعى كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبي العملية الإنتاجية.

وفي ختام الفعاليات، قام الوزير بتسليم كأس السلامة لفندق كونكورد السلام بشرم الشيخ، وحصل على درع التميز فنادق سافوى، وكورال سى سنساتورى، وريكسوس رويال، والفيروز، والاكوابارك كما تم تسليم شهادات تقدير للمنشآت المميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة وهي : فنادق استيلا دى مارى، وموفنبيك، وحياة ريجنسى، وسىبرينس سى بريز، وريف اوازيس.

ومنح الوزير، شهادة تقدير لمدير مديرية القوى العاملة السابق، محمد عبد الرحمن الذي بلغ السن القانونية، وأحيل إلى التقاعد، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عمله.

كما منح الوزير شهادة تقدير للدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، تقديراً لدورة في إنشاء لجنة طبية فرعية للجان الطبية في مدينة شرم الشيخ لتسهيل الكشف الطبي علي العمالة الجديدة بالمنشأت الفندقة بالمدينة.

ومنح الوزير شهادة تقدير لكل من مطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام، وسمير رشوان مدير عام الفندق، وصبرى رزق أمين المدير الإقليمي للفندق، والشريف إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفندق، لجهودهم المتميزة في تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وامتد التكريم بشهادات التقدير لكل من محمود محمد السيد بفندق جولى فيل بننسولا، وأشرف محمد عبد المطلب فندق دريمز بيتش، لجهودهم في تقييم المنشآت في أسبوع السلامة والصحة المهنية محمد سمير مدير عام فندق شارمينج ان لتميزه في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أنه تم متابعة عمليات التعقيم والتطهير والرش، وحصر حالات الإصابات في 520 منشأة يعمل بها 125 ألف عامل، فضلا عن التفتيش الدوري على 68 منشأة يعمل بها 5267 عاملا.

وفي نفس السياق، أشار المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، إلى أن الأسبوع جاء هذا العام لزيادة الوعي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في ظل الظروف التي تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع من انتشار جائحة كورونا، حيث بدأت المحاضرات بتقييم وتحليل المخاطر فى بيئة العمل، وكيفية عمل وإعداد تقييم المخاطر لحماية العمال من الإصابات والحوادث والأمراض.

كما تم التعرض لكيفية عمل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وكيفية تشكيلها القانوني، فضلا عن خطة الطوارى، والإخلاء والمستحدث في أكواد الحريق ثم شرح قوائم مراجعة التفتيش للحضور.​