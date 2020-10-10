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نائب محافظ القاهرة تتفقد تطوير كوبري المانسترلي وتوجه بزيادة المساحات الخضراء

11:27 م السبت 10 أكتوبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أجرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة إلى كوبري المانسترلي للوقوف على تطورات أعمال التطوير التي يتم تنفيذها.

يأتى ذلك تنفيذا لبنود البروتوكول الموقع في وقت سابق بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة لرفع كفاءة وتطوير الكوبري.

وقد وجهت نائب المحافظ، خلال زيارتها، بضرورة بذل كافة الجهود والعمل على قدم وساق لإنهاء باقي أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

واقترحت إقامة "كافيه" متنقل بالحديقة الموجودة بمدخل الكوبري على أن يأخذ شكلا حضاريا يليق بما يتم من تطوير وهدفه أن يخدم المواطنين المتواجدين بالحديقة والجالسين على الاستراحات التي تم إنشاؤها ضمن مقترح التطوير بجانب الكوبري.

كما وجهت بزيادة كثافة المزروعات والمساحات الخضراء على جانبي الكوبري، مؤكدة على أستكمال أعمال الإنارة وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وشددت على ضرورة رفع أي تراكمات أو مخلفات أو إشغالات على جانبي الكوبري.

كوبري المانسترلي المساحات الخضراء

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