"مدفع وصاروخ وأسد".. كل ماتريد معرفته عن معركة الجيزة الانتخابية

(مصراوي):

من المرتقب أن تشتعل المعركة الانتخابية في دائرة الجيزة، بعد أن احتكرها رجل الأعمال محمد أبو العينين لسنوات، عقب اتساعها في انتخابات النواب المرتقبة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، لتشمل 3 أحياء هي الجيزة والعجوزة والدقي، لتزداد سخونة المعركة.

الدائرة الأولى ومقرها الجيزة، بمكوناتها الإدراية أقسام شرطة "الجيزة والدقي والعجوزة"، خٌصص لها مقعدين فقط للانتخاب بالنظام الفردي، ويتنافس عليهما 3 رموز شهيرة، بواقع مرشح عن كل حي ما يزيد من صعوبة حسم النتيجة، حيث يشارك ضمن الماراثون الانتخابي بهذه الدائرة رجل الأعمال محمد أبو العنين، رمز المدفع، والصحفي عبدالرحيم علي، رمز الأسد، وأحمد مرتضى منصور، الذي يخوض المعركة كحزبي عن حزب الشعب الجمهوري برمز الصاروخ.

المرشحين الثلاثة كل منهم له شعبية في حي مختلف، حيث تتمثل شعبية أبو العينين بحي الجيزة، وتتركز شعبية عبدالرحيم علي، في الدقي، بينما تأتي شعبية أحمد مرتضى في العجوزة حيث نادي الزمالك الذي يترأس والده مجلس إدارته.

ومن الرموز الانتخابية يتضح حرص كل مرشح على خوض الانتخابات برمز يعبر عنه خلال المعركة، التي تشير كل الشواهد إلى أنها ستكون شرسة، على المقعدين الفرديين، ولاسيما في ظل تقليص عدد المقاعد واتساع الدائرة الانتخابية.

المرشح الأول رجل الأعمال "محمد أبو العنين" اعتمد على المؤتمرات الجماهيرية ذات الحضور الشعبي المكثف، مستعينيًا بعدد من الرموز والشخصيات العامة، فيما تنافس الثلاثة مرشحين في نشر صورهم ورموزهم الانتخابية وأرقامهم في الكشف الانتخابي، على نطاق غير مسبوق.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.