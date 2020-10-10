وزير الزراعة يشهد حفل تكريم خريجي الدول الأفريقية من الجامعات المصرية

(مصراوي):

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تكريم الخريجين الأفارقة من الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، البالغ عددهم 175 خريجًا، والذي ينظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، تحت رعاية وزارة البيية، وجامعة الإسكندرية، والمجمع العلمي المصري، بنادي الزراعيين التابع لنقابة المهن الزراعية، ضمن برنامج دعم بناء قدرات المعرفية والقيادية للشباب الأفريقي.

حضر الحفل الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة نائب رئيس المجمع العلمي المصري، الدكتور سيد خليفة أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين، والسفير ماهر العدوي مساعد وزير الخارحية، والدكتور إسماعيل سراج الدين عضو مجلس إدارة المجمع العلمي المصري، والدكتور صلاح سليمان مدير البرنامج، وعدد من سفراء الدول الأفريقية في مصر، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته أهمية هذا البرنامج في دعم القدرات المعرفية والقيادية، وربط شباب القارة السمراء بشبكات من العلاقات القوية المستدامة، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لهذا البرنامج دور ملموس في نشر الوعي بالقضايا الملحة كالبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وتعظيم موارد القارة الأفريقية.

وأكد أن خريجي البرنامج سيكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم، مطالبهم بالاستمرار في العمل بكل جد وإخلاص بهدف إحداث التنمية المستدامة في بلادهم لتعم بالنماء على القارة الأفريقية، حسب أجندة أفريقيا 2063.

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