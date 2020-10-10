"الأوقاف": افتتاح ٤٤ مسجدًا بـ١١ محافظة.. الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف إنها ستفتتح 44 مسجدًا بـ١١ محافظة، الجمعة المقبلة 16/ 10/ 2020م، ضمن خطتها لعمارة بيوت الله، مبنى ومعنى.



وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم السبت، أنه يصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى تاريخه.



كانت وزارة الأوقاف قررت أن يكون موضوع "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة ١٦ أكتوبر.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس، من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، ولم تنسخ في أية ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية.



واستشهد وزير الأوقاف بقول نبينا، صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".