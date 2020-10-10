"الزراعة": تدوير أكثر من ١.٤ مليون طن قش أرز.. و٩٩٠ ندوة إرشادية بـ٦ محافظات –صور



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة ٧٧٣ ألفًا و٢٧ فدانًا، وبلغت كمية القش مليونًا و٤٣٤ ألفًا و٤٩٠ طنًّا.



جاء ذلك وَفق التقرير الأسبوعي الذي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، حول جمع وتدوير قش الأرز.



ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية- القليوبية- الشرقية- الغربية- كفر الشيخ- البحيرة)، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين، وخلق فرص عمل للشباب.



وأضاف عزوز أن عدد مواقع تجميع قش الأرز يبلغ ٦١٢ موقعًا في ٦ محافظات؛ حيث تم كبس ٥٦٩ ألفًا و٥٤٣ طنًّا، وفرم ٢٧٨ ألفًا و٢٠٨ أطنان، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة ٤١١ ألفًا و٦٣٦ فدانًا.



وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إلى أنه تم عمل ٤٠٣ كومات سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج ٣٨٩ طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.



وأكد عزوز أنه تم تنفيذ ٩٩٠ ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة؛ لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة- القطن).