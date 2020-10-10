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الصحة: اكتشاف إصابة 1900 سيدة بسرطان الثدي ضمن مبادرة "صحة المرأة"

04:22 م السبت 10 أكتوبر 2020
الصحة: اكتشاف إصابة 1900 سيدة بسرطان الثدي ضمن مبادرة "صحة المرأة"

مبادرة دعم صحة المرأة

كتب - أحمد جمعة:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن فحص 8.5 مليون سيدة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال "صلاح" لمصراوي، إنه تم تحويل 590 ألف سيدة بعد الاشتباه في إصابتهم إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات، موضحا أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة بمراكز الأورام ثبت إصابة أكثر من ١٩٠٠ سيدة بالسرطان وتلقين العلاج بالمجان.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، بجانب العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا.

وأكد مستشار وزيرة الصحة أن اكتشاف المرض مبكرًا يساهم في الوصول بنسب الشفاء لأكثر من 95%.

وعن المحافظات الأكثر إقبالاً على المبادرة، قال "صلاح" إن محافظة الشرقية جاءت في صدارة تلك المحافظات، ثم القاهرة، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والفئة العمرية بين 36 إلى 45 هن الأكثر إقبالًا للمشاركة في المبادرة.

مبادرة صحة المرأة سرطان الثدي 100 مليون صحة

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