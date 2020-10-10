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وزير القوى العاملة يزور جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

03:44 م السبت 10 أكتوبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

زار محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والتي تضم 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار زياراته الميدانية للمحافظات، حيث تفقد مباني الجامعة، بداية من مبنى الإدارة وكليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب الذي أوشك على الانتهاء من كافة التجهيزات ليكون جاهزا لتسكين الطلاب، فضلا عن فندق الجامعة والمدرجات، والمكتبة وقاعة الاجتماعات والملاعب الرئيسية، للاطمئنان على أوضاع العمال غير المنتظمة بهذا المشروع الضخم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.

رافق الوزير خلال جولة التفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

واستمع الوزير خلال جولته بالجامعة من قبل ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بشرح عن الجامعة وعدد كلياتها الذي يصل إلى 4 كليات سيتم بدء العام الدراسي بها هذا العام.

وأثنى وزير القوى العاملة، على تنفيذ هذا المشروع الضخم والصرح العلمي الكبير، والذي سيخدم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، مقدما الشكر لكل العاملين والقائمين على إخراج هذا المشروع بهذه الصورة.

وزير القوى العاملة جامعة الملك سلمان جنوب سيناء

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