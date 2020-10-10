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القوات البحرية "المصرية والإسبانية" تنفذ تدريبًا في نطاق الأسطول الشمالي بـ"المتوسط"

03:42 م السبت 10 أكتوبر 2020
القوات البحرية "المصرية والإسبانية" تنفذ تدريبًا في نطاق الأسطول الشمالي بـ"المتوسط"

القوات البحرية المصرية

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكى) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA).

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة- لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح (الهل).

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطـقـة.

البحرية المصرية تدريبات البحرية اسبانيا البحر المتوسط

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