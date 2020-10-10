بـ164 ألفا وكاملة التشطيب.. طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة (شروط وأماكن)

كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح 3 آلاف و869 شقة بـ5 محافظات.

وينشر مصراوي تفاصيل الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ومواصفات وأماكن الوحدات وكذلك السعر والوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

مواصفات وأسعار الشقق:

تصل مساحة الـشقة لـ75 مترا عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، كاملة التشطيب بسعر موحد وصل لـ164 ألف جنيه بخلاف 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة.

أماكن الشقق:

تتواجد الشقق في 5 محافظات هم الإسماعيلية والشرقية وقنا وسوهاج والمنيا، وأماكن الشقق بالتفصيل في "السماكين بمحافظة الإسماعيلية، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى المراغة - المنشاة - جهينة - طما - طهطا - مدينة أخميم الجديدة، بمحافظة سوهاج، إلى جانب مدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

مواعيد الحجز:

قال مصدر بوزارة الإسكان، إنه من المتوقع أن يتم طرح 3869 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسبوعين المقبلين بعد موافقة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه تم تحديد الأسعار وأماكن الطرح.

ويمكن التعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الحجز من هنا

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