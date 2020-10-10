أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

بـ164 ألفا وكاملة التشطيب.. طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة (شروط وأماكن)

03:41 م السبت 10 أكتوبر 2020
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح 3 آلاف و869 شقة بـ5 محافظات.

وينشر مصراوي تفاصيل الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ومواصفات وأماكن الوحدات وكذلك السعر والوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

مواصفات وأسعار الشقق:

تصل مساحة الـشقة لـ75 مترا عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، كاملة التشطيب بسعر موحد وصل لـ164 ألف جنيه بخلاف 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة.

أماكن الشقق:

تتواجد الشقق في 5 محافظات هم الإسماعيلية والشرقية وقنا وسوهاج والمنيا، وأماكن الشقق بالتفصيل في "السماكين بمحافظة الإسماعيلية، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى المراغة - المنشاة - جهينة - طما - طهطا - مدينة أخميم الجديدة، بمحافظة سوهاج، إلى جانب مدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

مواعيد الحجز:

قال مصدر بوزارة الإسكان، إنه من المتوقع أن يتم طرح 3869 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسبوعين المقبلين بعد موافقة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه تم تحديد الأسعار وأماكن الطرح.

ويمكن التعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الحجز من هنا

اقرأ أيضًا:

"شقة لكل مواطن".. 20 معلومة عن الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي (100 ألف وحدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات

"السجن وسحب الوحدة".. تعرف على عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. والبديل القانوني

"المركزي للتعمير": سحب الأعمال وإجراءات قانونية ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الإسكان الاجتماعي

شقق إسكان اجتماعي المدن الجديدة صندوق الإسكان الاجتماعي

الخبر التالى:

القوات البحرية "المصرية والإسبانية" تنفذ تدريبًا في نطاق الأسطول الشمالي بـ"المتوسط"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النتيجة بعد قليل.. ننشر رابط تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2020

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا