​​اليوم.. احتفالية كلاسيكية للسيمفوني في عيد ميلاد الأوبرا الـ32

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا كبيرًا، بمناسبة العيد الـ32 لافتتاحها، في الثامنة مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير.

يقدم الحفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، رضا الوكيل، عمرو مدحت، جولي فيظي مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا.

ويتضمن الحفل تقديم السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني الشهير فان بيتهوفن، والتي أنهى كتابتها عام 1824 واعتبرها النقاد أحد أعظم المؤلفات في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 باتت درة قلاع الفنون الجادة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا وأحد العلامات المميزة في التاريخ الثقافي والفني للوطن، كما لعبت دورًا بارزًا في إثراء الحياة الإبداعية بمصر ونجحت في صناعة حضارة فنية وثقافية انعكست إيجابيًا على الوجدان الجمعي.

وأضافت عبدالدايم، سعت الأوبرا إلى نشر الفنون الجادة الراقية بين مختلف شرائح المجتمع كما ساهمت فى خلق أجيال من الفرق والفنانين الموهوبين الذين تألقوا فى ساحة الفن المصري والعربي إلى جانب تبنى المواهب الشابة القادرة على صون الهوية الفنية المصرية. ​ش