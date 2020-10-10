الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوتان بعنوان "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر"، في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

تبدأ الندوة الأولى في الحادية عشر من صباح الإثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر بقاعة الندوات بدار الكتب، كورنيش النيل.

يدير الندوة الدكتور أحمد الشربيني، ويشارك بها اللواء طيار أركان حرب سمير عزيز ميخائيل، واللواء أركان حرب محمد الشهاوي، واللواء محمد حسن الصول.

أما الجلسة الثانية فيديرها الدكتور أحمد زكريا الشلق، ويشارك بها الدكتور وديع فتحي، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد متولي عميد سابق بالقوات المسلحة.