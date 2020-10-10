أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

​​اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ يوليو الماضي

01:21 ص السبت 10 أكتوبر 2020
​​اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ يوليو الماضي

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بالشركة، إن مصر للطيران ستسيّر 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من (بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من (دبي، جدة)، ورحلتين جويتين إلى كل من (اسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت)، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلى الغردقة)، و4 رحلات إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الأقصر)، ورحلة جوية إلى كل من (طابا، أسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

رحلات جوية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا الشركة الوطنية مصر للطيران

الخبر التالى:

الأوقاف: "الحياء من الله والخلق والنفس"موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا