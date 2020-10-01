برلماني: الدستور رسخ قواعد الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي

كتب- مصراوي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة التنوع البيولوجي، والتي جاءت ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الدستور والقانون المصري وضع ثوابت عدة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأضاف "المسعود"، في بيان له، أن الدولة المصرية عملت جيدًا خلال الفترة الماضية على ضمان خروج التنوع البيولوجي بشكل سليم، من خلال دمجه في المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى المبادرة المصرية الشاملة للتنوع البيولوجي فى القطاعات كافة، يأتي ذلك إلى جانب دعم جهود القارة الإفريقية للحفاظ عليه ووقف تدهور البيئة.

وفي سياق متصل، ثمن عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن المشروع العالمي "مرابط مصر"، لتربية وإنتاج الخيل العربية الأصيلة، واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المتضمنة جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية.