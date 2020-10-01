"صناعة النواب" تطالب الحكومة بخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف الصناعات

كتب- مصراوي:

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف أنواع الصناعات.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الحكومة خاصة وزراء الكهرباء والبترول والصناعة وعدوا اللجنة أكثر من مرة باتخاذ هذه القرارات، ولكن ذلك الأمر لم يحدث، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لا تزال تؤثر سلبيًّا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات فى حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح إلى الخسائر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة النظر مجددًا في أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء استجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة ورجال الصناعة، موضحًا أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التي نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التي تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز و الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأضاف "عامر"، أن هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الأعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز، متسائلا: "لماذا لا يتم حل هذه الأزمات الطاحنة داخل هذه المشروعات الوطنية، خاصة أن وزارتي البترول والكهرباء تتبعان للحكومة، والغالبية من المشروعات التي تواجه الأزمة أيضا تابعة للحكومة؟، والقضية حكومة داخل حكومة، وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيري البترول والكهرباء للتوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمات، حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها خاصة فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة في مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم".

وأكد "عامر"، أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، مشيرًا إلى أن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من خلال زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأوضح عامر أن مصر ولأول مرة في تاريخها أصبحت من الدول المصدرة للغاز والكهرباء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعطي أولوية قصوى لمواجهة المشكلات التي تواجه الصناعات الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أنه في مقدمة هذه المشكلات المزمنة والمستمرة التي تواجه قطاع الصناعة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.