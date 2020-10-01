عودة العمرة وبعض الرحلات وكشف أثري.. 6 أحداث سياحية يشهدها شهر أكتوبر

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استقبال مصر نحو 600 ألف سائح منذ استئناف حركة السياحة الخارجية لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، بدون أية شكاوى تذكر.

وتشهد مصر خلال شهر أكتوبر الجاري العديد من الأحداث السياحية يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

عودة العمرة:

أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة العمرة والزيارة تدريجيا حتى انتهاء جائحة كورونا وتعود عملية فتح الحرم والمسجد النبوى لطبيعتها، على مراحل ابتداء من 4 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المملكة، أن المرحلة الأولى، تشمل السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

السياحة الفرنسية:

تستقبل مصر بداية من يوم السبت المقبل، أولى رحلات عودة السياحة الفرنسية بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة جائحة كورونا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مع السفير الفرنسي بالقاهرة إستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والأثري.

وناقش اللقاء، اللعديد من الملفات التي تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا.

وأطلع السفير الفرنسي، وزير السياحة المصري، على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر الجاري.

عودة سياح التشيك:

تستقبل مصر خلال الشهر الجاري، أولى الرحلات السياحية من دولة التشيك بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة جائحة كورونا.

وكان السفير جان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، أعلن اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر بدءا من أول شهر أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأشار السفير التشيكي، إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء في وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية علي مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.

الفنادق العائمة:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدء عودة فتح الفنادق العائمة اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر، بعد توقف أكثر من 4 شهور بسبب وباء فيروس كورونا.

وأكد الوزير، أن استئناف فتح الفنادق العائمة جاء وسط إجراءات وضوابط صارمة لضمان السلامة الصحية للسياح التي تمثل أولوية لدى وزارة السياحة.

وجرى إعادة الحركة السياحية بالمناطق الثقافية (الأقصر وأسوان) خلال سبتمبر الماضي لتفتح مصر أبواب جميع منتجعاتها السياحية أمام أفواج السياح الوافدة من جميع دول العالم وسط إجراءات احترازية صارمة.

كشف أثري بسقارة:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن كشف أثري جديد في منطقة أثار سقارة، سيتم الكشف عنه في 3 أكتوبر 2020.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الكشف الأول في سقارة كان لـ 13 تابوتا مغلقا، متابعا: "إحساس عظيم أن تنزل لمقبرة لم ينزلها شخص منذ 2500 سنة، وزادت عددهم إلى 27، وزاد العدد عن ذلك، ومن الواضح أن منطقة سقارة أغنى مما كنا نتصور".

ووجه الوزير، الدعوة لكافة سفارات العالم لحضور الافتتاح، والدكتور مصطفى وزيري طلب تأجيل الاحتفالية لأنه تم اكتشاف بئر يضم مجموعة جديدة من التوابيت الأثرية.

إعفاء رسوم التأشيرة:

وافقت الحكومة على استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر 2020، وذلك بهدف تشجيع السائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

من ناحيته، كشف علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة السابق، عن وجود طلبات غير عادية على زيارة مصر في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة للقطاع السياحي، مؤكدا أن ذلك يشير إلى وجود انفراجة قوية للقطاع قريبا.

وأعرب المانسترلي، في تصريح لمصراوي، عن أمله في أن تسير الأمور بشكل طبيعي وتصل الأرقام لمليون سائح بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الأسواق المنتظر فتحها أمام مصر قريبا، تتمثل في السوقين الألماني والإيطالي كونهما ذا أهمية كبيرة للقطاع السياحي، متابعا: نأمل زوال الغمة في الوقت القريب.

من جانبه، توقع محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، تحقيق القطاع السياحي نسبة 20% من الإقبال على مصر، وذلك على غرار نفس الفترة من العام الماضي 2019 (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).

وأوضح فاروق لمصراوي، أن القطاع سيستمر خلال الفترة الحالية في استقبال نفس الأعداد، معربا عن أمله في زيادة هذه الأعداد بنهاية العام الجاري من جنسيات التشيك وأوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا.