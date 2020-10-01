أحزاب سياسية تدعو المواطنين للنزول للميادين للاحتفال بانتصارات أكتوبر.. غدا

مصراوي

دعا عدد من الأحزاب السياسية، المواطنين، للنزول إلى الميادين الرئيسية وأمام المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، غدا.

مستقبل وطن

دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر اكتوبر، غدا الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر

وجدد الحزب العهد في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.

الوفد:

ودعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر، التي تقام غدا الجمعة.

وجدد أبوشقة، في بيان، العهد والثقة بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير نحو التقدم والازدهار، معلنًا دعمه مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

وتابع: إنَّ دروس الانتصار من حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان، و كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

التجمع:

ودعا حزب التجمع كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري، للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدًا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقًا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكّيدًا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.

ودعا التجمع، في بيان، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصري المستمر منذ ثورة 30 يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها.

وجدد الحزب، الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

حزب مصر الحديثة:

دعا حزب مصر الحديثة، جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم اليوم الجمعة.

وطالب مصر الحديثة، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكرى النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نص.

وجدد الحزب، دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهد الكبير الذي يبذله في مسيرة التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.