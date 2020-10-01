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أصغر روائي مصري يهدى وزيرة الثقافة روايته الجديدة بمعرض الإسكندرية

10:04 م الخميس 01 أكتوبر 2020
أصغر روائي مصري يهدى وزيرة الثقافة روايته الجديدة بمعرض الإسكندرية

أصغر روائي مصري يهدى وزيرة الثقافة روايته الجديدة

مصراوي

أهدى الروائى الناشئ كريم محمد، الذي يعد أصغر روائيا بمصر وإفريقيا، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، روايته الثانية "حتى تنطفئ النجوم" خلال افتتاحها معرض الإسكندرية للكتاب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكدت عبد الدايم اهتمام الدولة بالواعدين الصغار وتشجيعهم على إنتاج المزيد من ألوان الفكر والأدب والفن لخلق كتيبة جديدة من المبدعين الشباب في كافة المجالات ليكونوا نواة حقيقية لجيل وطني قادر على مجابهة التعصب بمختلف صوره.

وأشارت إلى أن موهبة الروائى الشاب كريم محمد، كانت أحد الهامات استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير والهادفة إلى دعم ومساندة المفردات الجديدة لقوى مصر الناعمة.

جدير بالذكر أن الروائي الصاعد كريم محمد أحمد إبراهيم، من مواليد فبراير ٢٠٠٤، بمدينة الإسكندرية، كتب روايته الثانية حتى تنطفى النجوم وصدرت العام الجارى 2020 عن دار فصلة للنشر والتى أصدرت روايته الأولى بعنوان "عوالم مفقودة" عام ٢٠١٨ وشارك بها في العديد من المحافل الثقافية، أهمها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وعدد من المعارض المحلية والدولية الأخري ، كما نال العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مهتمة بالشأن الثقافي، حيث حصل على المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، عن مسابقة مبدعي المستقبل ، ولقبته العديد الصحف المصرية والعربية ب "أصغر روائي في مصر وإفريقيا ، وله العديد من المشاركات في الأحداث الثقافية، منها مشاركته في الأرشيف المصور لصناعة الثقافة في مصر ، تكريم من محافظ الإسكندرية، ومن مدير قسم الموهوبين على مستوى الإسكندرية.

كريم محمد إيناس عبد الدايم معرض الإسكندرية محافظ الإسكندرية

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