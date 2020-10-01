وزير الدولة للإعلام يطالب بتقديم كافة الخدمات للمراسلين الأجانب على أكمل وجه

مصراوي

قام اليوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بزيارة مركز الخدمات الإعلامية للمراسلين الأجانب في مصر والتابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، للاطلاع على كافة الخدمات الفنية المقدمة للمراسلين الأجانب والتأكد من جودتها، وخلال الزيارة عرض فريق الإدارة التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، على سيادته كافة الشكاوى والأمور الأخرى المتعلقة بعملية البث.

ومن جانبه أكد هيكل على ضرورة تقديم الخدمات للمراسلين الأجانب على أكمل وجه، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة أولاً بأول، وفي نهاية الزيارة أكد وزير الدولة للإعلام على ضرورة استطلاع رأي المراسلين الأجانب على جودة الخدمات المقدمة لهم من المركز كونه المركز المعتمد قانونا في جمهورية مصر العربية وأن البث من خارجه يعد مخالفاً للقانون.

وكانت المدينة قد أنشأت المركز وفقاً لنص القانون لخدمة المراسلين الأجانب في مصر، وحرصت أن يكون في مكان متميز طل على معظم معالم القاهرة.