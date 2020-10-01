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قبل نقل الإدارات إليه.. أعضاء بمجلس "المحامين" يتفقدون مبنى النقابة الجديد

09:09 م الخميس 01 أكتوبر 2020
قبل نقل الإدارات إليه.. أعضاء بمجلس "المحامين" يتفقدون مبنى النقابة الجديد

أعضاء بمجلس المحامين يتفقدون مبنى النقابة الجديد

مصراوي

تفقد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ومديري إداراتي شئون العاملين، والشئون القانونية، مبنى النقابة الجديد، للوقوف على أخر التجهيزات لاستلام الإدارات أماكنها بالمبنى منتصف الشهر الجاري.

وأعضاء المجلس الذين تفقدوا المبنى هم، حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، وعبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، وإسماعيل طه أعضاء المجلس.

وصرح حسين الجمال الأمين العام للنقابة، بأن الحضور قاموا بفحص الدور الأول والثاني بالمبنى الجديد بصحبة المهندس المشرف عليه لوضع اللمسات الأخيرة، كي يتثنى لكل إدارة أن تستلم مقرها بالمبنى الجديد، مشيراً إلى أن النقابة نفذت كل الطلبات لمديري الإدارات في التجهيزات التي يرغبون فيها، كي يستطيعوا أن يقدموا الخدمة للسادة المحامين في سهولة ويسر.

وقال «الجمال»، إنه تم تحديد أماكن جميع الإدارات بالمبنى الجديد، إلى جانب طريقة التعامل مع المحامين، وأماكن تواجدهم بكل إدارة، مضيفا: «سيقوم المهندسون بداية من اليوم بتنفيذ التعديلات النهائية التي طلبتها كل إدارة.

ونوه إلى أنه تم تحديد مكان لإدارة السجلات، والقيد، والمراجعة، وغيرها، مشيراً إلى أن تلك الجولة كانت معاينة على الطبيعة قبل نقل الإدارات إلى المبنى الجديد.

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نقابة المحامين حسين الجمال عبد المجيد هارون

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