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الوطنية للإعلام: بدء تلقي طلبات الحملات الدعائية للمرشحين لمجلس النواب

08:40 م الخميس 01 أكتوبر 2020
الوطنية للإعلام: بدء تلقي طلبات الحملات الدعائية للمرشحين لمجلس النواب

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

مصراوي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، البدء فى تلقي طلبات الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠ لعمل الحملات الدعائية لبرامجهم الانتخابية عبر شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الوطنية للإعلام على القيام بواجبها في تكثيف الفترات الإخبارية و التنويهات لتوعية المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام واختيار نوابهم بحرية وشفافية من خلال انتخابات حرة ونزيهة كما تقوم بتعريف الناخبين بالمرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظات مصر

وتلتزم الوطنية للإعلام فى تغطيتها الإعلامية للانتخابات بكافة الضوابط والمعايير المهنية والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين

وأشارت الوطنية للإعلام أنه يمكن للمرشحين الراغبين فى عمل الحملات الدعائية على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام التواصل مع القطاع الاقتصادى بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو كورنيش النيل أو التواصل عبر الإيميل.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الحملات الدعائية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

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