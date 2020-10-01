وزيرة الثقافة: إقامة معرض الإسكندرية للكتاب يجسد إصرار الدولة على نشر الوعي

مصراوي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس، معرض الإسكندرية للكتاب، المقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر، بأرض كوتة وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم: إن معرض الإسكندرية للكتاب يعد الأول عربياً وإفريقياً، والثاني عالمياً بعد معرض موسكو الدولي للكتاب أثناء جائحة كورونا.

وأضافت أن إقامة المعرض يجسد إصرار الدولة المصرية على نشر الوعي والتنوير لكافة أطياف المجتمع، وهو الأمر ذاته الذي يتسق ويتوافق مع استراتيجيتها لترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

وتابعت أن القراءة تلعب دورا كبيرا في اكتساب المعرفة وتمتلك الدور الأعظم في تشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة.

ووجهت الدعوة للشباب والنشء بالإسكندرية ومحافظات الدلتا لزيارة المعرض لاقتناء والاطلاع على أحدث الإصدارات فى مختلف المجالات المعرفية والتى تبدأ أسعارها من جنية واحد، مؤكدة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المعرض يُقام على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع، بمشاركة ٩٥ دار نشر إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة ١٧٢٥ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات الثقافية والعلمية، و١٠٠ إصدار من مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون، المركز القومى لثقافة الطفل فضلاً عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.

يُشار إلى أن تنظيم المعرض قائم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها قياس درجات الحرارة، بوابات التعقيم الذاتى، ارتداء الأقنعة الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع تواجد أو توافر فريق عمل من الطب الوقائى لمباشرة إجراءات السلامة.