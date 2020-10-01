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٢٠ ألف زائر يشاهدون معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية "براج"

08:03 م الخميس 01 أكتوبر 2020
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مصراوي

سجل معرض الآثار المؤقت "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، عدد ٢٠ ألف زائر، بعد شهر من افتتاحه الرسمي.

وقال أحمد رحيمه مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إن المعرض يشهد إقبالا شديدا من مختلف الفئات العمرية طوال أيام الأسبوع وخاصة خلال أيام إجازات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يتعدى معدل الزيارة بها ١٥٠٠ زائر، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي شهد إقبالا غير مسبوق بالرغم من سوء وتقلب الأحوال الجوية؛ حيث سجل المعرض خلال إجازة نهاية الأسبوع عدد ٢٠٠٠ زائر.

وافتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، المعرض ٣٠ أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر.

معرض ملوك الشمس براج الآثار

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