25% نسبة تمثيلها بالحكومة والبرلمان.. السيسي: مصر خطت خطوات في مجال تمكين المرأة

مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته، فى اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الخميس، أنه على المستوى الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر أعلنت في مايو عام 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.

وأكد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".