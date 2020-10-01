نقيب المهندسين يرسل برقية تعزية لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح
مصراوي
أرسل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين رسالة تعزية للشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، معزيا فيها باسم نقابة المهندسين المصرية دولة الكويت حكومة وشعبًا.
وقال ضاحى فى خطابه: تنعى نقابة المهندسين المصرية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أنه كان فخرا للعرب ورائدا للديموقراطية.
ولفت إلى أنه برحيله فقد العالم العربى رمزا للسلام والحكمة والتسامح وقائدا للعمل الإنسانى .
كما أرسل ضاحى أيضا خالص تعازى نقابة المهندسين للمهندس فيصل العجمى رئيس اتحاد المهندسين العرب، رئيس جمعية المهندسين الكويتية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان