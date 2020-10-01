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السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد 18 أكتوبر

05:58 م الخميس 01 أكتوبر 2020
السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد 18 أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020 ، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس الشيوخ

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