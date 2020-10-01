"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث للخارج.. الأحد

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021‪، في العاشرة من صباح الأحد المقبل وحتى الأربعاء وذلك بمقر جامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاختبارات التحريرية للمسابقة هي بوابة الاختيار الأولى، ومن يجتازها سينتقل إلى المرحلة الثانية، حيث تمر هذه الاختبارات بمجموعة من المراحل المختلفة التي تقوم على معايير واضحة تضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.

ومن المقرر أن يتم توزيع الاختبارات التحريرية على الأيام حسب التخصصات العلمية، حيث يبدأ اليوم الأول بتخصص العلوم الشرعية، والثاني بتخصص العلوم العربية والرياضيات، والثالث الوعظ والقراءات، والرابع بقية التخصصات بالإضافة إلى اختبار المتقدمين لمسابقة اللغات.