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القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

04:02 م الخميس 01 أكتوبر 2020
القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أرشيفية


القاهرة- (أ ش أ):

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية.

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ابداعات المحاربين المحاربين القدماء نصر أكتوبر القوات المسلحة

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