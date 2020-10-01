البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط

كتب- محمد سامي:



نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبيحة المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.



تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.



واشتمل التدريب أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، وقد أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.



وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال؛ بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.​