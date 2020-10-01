مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان



كتب- محمد سامي:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمساندة جمهورية السودان لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التي تضررت منها.



وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان في رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من مصر للسودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.



وأكد عدد من المسئولين السودانيين والذين كانوا في استقبال الطائرتين على عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.



تأتي الجهود المصرية المستمرة تضامناً مع الشعب السوداني الشقيق والمتضرر من آثار السيول التي اجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.