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تشمل القطاع الخاص.. رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:08 م الخميس 01 أكتوبر 2020
تشمل القطاع الخاص.. رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وتسري الإجازة على الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.

اجازة 6 أكتوبر مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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