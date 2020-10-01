قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن استئناف البناء لأصحاب العقارات

كتب- محمدنصار:

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، السماح للمواطنين باستئناف أعمال الإنشاءات للمباني والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو الماضي وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الماضي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.

وقال محافظ الجيزة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برؤساء الأحياء والمراكز، إن القرار يسري على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخالية من أي مظاهر لبدء أعمال البناء، مؤكدًا على السماح بأعمال التشطيبات فقط للمباني والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقًا (الملتزمة بنطاق الرخصة الصادرة) مع التأكيد على المرور الدوري من قبل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأي مخالفات.

ووجه المحافظ، بحصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع إسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير إسكان حضاري يليق بالمواطن بجانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة في المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توجهًا لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وسيتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذي سيضم مختلف المديريات الخدمية.

حضر الاجتماع نائبا المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، وعلاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وتامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.