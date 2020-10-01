براتب يصل لـ 7000 جنيه.. القوى العاملة تطرح 3255 فرصة عمل جديدة



كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن توافر 3 آلاف و255 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 7000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020.



وقال الوزير، في بيان اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وكشف سعفان، عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 27 مهندس إنتاج، 53 مهندس كهرباء، 65 مهندس زراعي، 3 مهندسين ميكانيكا، 8 مهندسين عمليات، 3 مهندسين أجهزة، 4 محاسبين، 10 أطباء بيطريين، 374 ضابط أمن مؤهل عالي ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة والعمل لفترة 9 ساعات ويصل الراتب لـ 3250 جنيها، 102 عمال خدمات، 30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة، 1159 عامل إنتاج، 255 عامل تجميع، 21 عامل مخازن.



كما تشمل: 70 مشرف أمن، 40 فني إنتاج، 50 مراقب جودة، 23 عامل مطعم، 20 سائق رخصة خاصة مهنية، 70 فني لحام كهرباء، 30 فني دوكو سيارات، 30 فني فيبر.



وتشمل الفرص: مسئول مبيعات، عضو فريق، كاشير، مندوب مبيعات، عامل سنجر، عامل اورليه، عامل مكواة، عامل مقصدار، نجار، استرجي، فني تركيبات، فني تحليج، ومدخل بيانات وطباخ.



وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:



