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في جلسته الافتتاحية.. البرلمان ينعى أمير الكويت.. ويتمنى التوفيق لولي العهد

02:34 م الخميس 01 أكتوبر 2020
في جلسته الافتتاحية.. البرلمان ينعى أمير الكويت.. ويتمنى التوفيق لولي العهد

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب، اليوم الخميس، نعي الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

وبدأ رئيس المجلس حديثه بقول الله تعالى: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِـي فِي عِبَاديى وَادْخُلي جَنَّتِي".

وتابع: "باسمكم جميعاً وباسمي، نتقدم بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية بوجه عام، ولشعب دولة الكويت الشقيق بوجه خاص، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد مسيرة عطرة مليئة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية".

وواصل حديثه: "كما كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سبباً رئيسياً وفعالاً في استقرار دولة الكويت وتمتعها بالرخاء والرفاهية"، فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

كما تقدم مجلس النواب بخالص العزاء لشعب دولة الكويت العزيز، وتمنى للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كل التوفيق والسداد في سبيل استكمال مسيرة الفقيد الراحل.

مجلس النواب الكويت صباح الأحمد الصباح

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