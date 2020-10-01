رئيس الوزراء يتابع تكليفات إقامة تجمعات سكنية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير".

حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وخليل شعث، مستشار محافظ القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذا المشروع، وما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام بهذا المشروع الطموح، نظراً لما سيمثله من نقلة نوعية في الشكل الحضاري لمحافظات مصر بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة وسرعة التنفيذ.

من جانبه، استعرض مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، قطع الأراضي التي تم حصرها حتى الآن من خلال البيانات التي تلقاها المركز من مختلف المحافظات، ومن وزارة التنمية المحلية.

وتضمن العرض قطع أراضي بمساحات مختلفة ومواقع مميزة داخل الحيز العمراني.

وفي ذات السياق، عرض المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نتائج جولته في عدة محافظات منذ صدور التوجيه الرئاسي، لتفقد مواقع قطع الأراضي التي تصلح لاستخدامها في هذا المشروع، ومقومات كل قطعة.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم، وبدء التنفيذ.