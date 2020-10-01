وزير الإسكان: نخطط لطرح مرحلة ثانية من العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:



افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، معرض "الأهرام – عقاري" والذي انطلق برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر حتى الأحد المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر بمشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وحرص وزير الإسكان على التجول في المعرض بالكامل وزار أجنحة كل الشركات واستمع لشرح من العارضين حول المشروعات المطروحة.



وأكد الوزير، على أن معرض الأهرام العقاري يمثل بداية موفقة جدا لانطلاق السوق العقاري بعد التعافي من آثار جائحة كورونا كما أنه بارقة أمل كبيرة لتحريك السوق لافتا إلى أن الشركات المشاركة تعرض مجموعة من المشروعات المتميزة في مناطق مختلفة بمصر وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار وزير الاسكان، إلى أنه يتم التخطيط حاليا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منها في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وستوفر المرحلة الثانية فرص كبيرة للمستثمرين، كما أن تنفيذ المترو والقطار السريع والمونوريل بجانب المحاور الجديدة سيسهل الوصول للعاصمة الإدارية بشكل أسرع وهو ما يعد محفزا كبيرا لانتقال المواطنين للعاصمة الإدارية.



وشدد على أن حجم العمل الذي يتم على الأرض وتقوم به الدولة كبير جدا بالتوازي مع المشروعات التي ينفذها المطورين العقاريين وهو ما يؤدي إلى تنوع كبير في المشروعات المطروحة.



وأضاف الحزار، أن مشروعات الشراكة متاحة للمستثمرين العقاريين بشرط أن تكون المساحة بحد أدنى ١٠٠٠ فدان وأن قيمة الأرض وشروط الاتفاق تحدد حسب العرض المقدم من المستثمر.



وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: تنظيم معرض عقاري كان تحدي كبير بالنسبة لنا ولكن كان لدينا إصرار كبير على تنفيذه وهو يعد المعرض الأول من نوعه هذا العام بعد جائحة كورونا حيث إن كل العارضين كان لديهم تخوف ولكن بعون الله تم المعرض بنجاح وهو ما سيؤدي إلى إعادة الثقة للدورة الإنتاجية بشكل عام في مصر وليس للقطاع العقاري فقط والذي شهد حالة من الخمول خلال الفترة السابقة ولكننا الآن نطوي هذه الصفحة.



وأضاف أن المعرض يقدم باقة كبيرة من المنتجات العقارية حيث يتضمن أكثر من 150 مشروعا جديدا بأنشطة متعددة تضم السكني والإداري والتجاري والسياحي والخدمي في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة والساحل الشمالي ومرسى مطروح والمقطم والمعادي والغردقة ورأس سدر والمستقبل سيتي، كما يتضمن المعرض العديد من العروض والتسهيلات لزوار المعرض ويعد مؤشرًا لقياس اتجاهات السوق العقاري.

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