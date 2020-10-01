السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد
02:09 م الخميس 01 أكتوبر 2020
كتب- محمد نصار:
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
الخبر التالى:وزير الإسكان: نخطط لطرح مرحلة ثانية من العاصمة الإدارية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان