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السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

02:09 م الخميس 01 أكتوبر 2020
السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة ال

كتب- محمد نصار:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي عزاء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر

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