السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

كتب- محمد نصار:



عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.