في إطار الاستعداد القتالي.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود

كتب- محمد سامي:



شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فس إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.



وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.



وناقش الفريق محمد فريد، القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع.



وفي نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيداً بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن.



حضر المشروع مجموعة من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.