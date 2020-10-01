وزير الإعلام: مبادرة "اتكلم مصري" تحقق توجيهات الرئيس بالحفاظ على الهوية المصرية

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، إن مبادرة "اتكلم مصري"، تهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية وبناء شخصية الإنسان وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يؤكد دومًا على ضرورة العمل للحفاظ عليها.

وأعرب وزير الإعلام، عن فخره بالمشاركة في مبادرة "اتكلم مصري"، موضحًا أنها تأتي في توقيت فارق نواجه فيه حربًا شرسة على الهوية المصرية بغرض النيل منها واستبدالها لصالح هوات أخرى تضعف ارتباطنا بوطننا الغالي، ويستهدف في هذه الحرب التي تخوضها الدولة المصرية شباب الأمة وأجيالها الصاعدة، مؤكدا: وجب علينا جميعا الوقوف صفا واحدا أمام هذا المنحدر الخطير.

وأكد هيكل، على أن المبادرة تهدف للحفاظ على لغتنا العربية بطريقتها المصرية، فاللغة هي من ثوابت الهوية، وهي المعبر عنها، والحصن المنيع لترسيخ هويتنا المصرية في نفوس أبناءنا بالداخل والخارج، وكان مهما أن نمد يدنا للأجيال الثالثة والرابعة من أبناء المصريين بالخارج ونوفر لهم المادة التعليمية التي تساعدهم على التحدث باللغة العربية باللهجة المصرية المتداخلة في نمط الحياة اليومية.

وأضاف هيكل، أنه أصبح يجد صعوبة في التواصل مع الأجيال الصاعدة فمنذ سنوات طويلة شعرنا بضعف في التعليم مما أدى بنا للاستعانة بنظم تعليمية متعددة لم تضع اللغة العربية على رأس أولوياتها وجعلنا أمام مشكلة حقيقية مع الأجيال الصاعدة نتيجة فقد الاتصال بشريحة منهم في المجتمع بسبب تحدثهم لغات عصرية مختلفة تهدم ثوابت لغتنا.

كما رفض الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، تلك الدعوات التي تروج لنفي علاقتنا باللغة العربية، مشددا على أن مصر هي أصل اللغة العربية، فاللغة العربية هي من تنتمي لمصر وليس العكس، مضيفا أن تراجع الدراما المصرية والتي كانت تمثل وسيلة للتواصل بين الأجيال، أدى بنا لفقد القدرة على تصدير اللغة لاولادنا.

ودعا هيكل، السفيرة نبيلة مكرم، للتعاون في طرح أعمال درامية مصرية على موقع وزارة الهجرة والتطبيق الإلكتروني "اتكلم مصري" حتى تصل الدراما المصرية للمصريين بالخارج من خلال المنصات المتعددة.

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